В продажу поступил Necromunda: Hired Gun, публика встретила шутер более чем прохладно
Состоялся релиз экшена Necromunda: Hired Gun, о котором мы далеко не единожды рассказывали в прошлых заметках. Проект вышел на PC и должен выйти на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Разработчики перед релизом не ленились публиковать видеоролики с игровым процессом, попутно снабжая их комментариями о «прелестях» жизни наёмника в мире Некромунды, погрязшей в преступности и коррупции.
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Авторы называли свой проект «остросюжетным, жестоким, захватывающим инди-шутером» с киберимплантами, богатой кастомизацией оружия, бегом по стенам и прочими удивительными вещами. По крайней мере, всё это хорошо выглядело в роликах легко читалось в пафосных текстах маркетологов, а вот реальность оказалась более прозаичной и предсказуемой. Агрегатор рецензий Metacritic встречает нас 61% рейтинга критиков на основании (пока) шести рецензий: будем рады, если ситуация выправится, но статистика — вещь упрямая. Речь в данном случае идёт о PC-версии.
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В цифровом магазине Steam ситуация пока обстоит не лучшим образом: 57% пользовательского рейтинга на основании более 220 отзывов. Игроки ругают Necromunda: Hired Gun за отвратительную оптимизацию (даже на системах с RTX 3080), неубедительный сюжет, не самую лучшую озвучку и даже неудобный интерфейс. На страничке с отзывами довлеет «рефандное» настроение — похоже, разработчики из Streum On Studio поторопились с релизом.
Официальных комментариев от создателей Necromunda: Hired Gun по поводу качества проекта ещё не поступало, но дадим вам знать, если он появится.
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