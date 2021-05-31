Blizzard ошибочно заблокировала около пяти тысяч Linux-игроков в Overwatch
Последние годы в Overwatch заметно расплодились читеры. И хотя система защиты от читерского вмешательства в игровой процесс в Overwatch работает, происходит это обычно постфактум спустя много дней, а то и месяцев, о чём свидетельствует тот факт, что таблицы «топ-500» в игре всегда недосчитываются позиций (их обладатели были заблокированы за читы). Тем не менее, иногда система всё же даёт сбой, о чём на днях сообщил экс-киберспортсмен по Overwatch под ником Carter.
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Как пишет Carter, на прошлой неделе Blizzard в рамках очередной волны блокировок «забанила» десять тысяч учётных записей Overwatch, причём половина из них — это ни в чём неповинные игроки на Linux. Здесь важно отметить, что официально Overwatch не поддерживается операционными системами на ядре Linux, так что для запуска этого популярного геройского шутера на условных Ubuntu или Linux Mint необходимо использовать средства-эмуляторы вроде Wine. Возможно, античит-система Overwatch посчитала их вмешательство в процесс вредоносным и определила в категорию жульнического ПО.
Впрочем, долго страдать без игры пользователям не пришлось: Blizzard сравнительно оперативно отреагировала на жалобы и сняла несправедливые блокировки.
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