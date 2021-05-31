Компания Games Workshop намеревается провести собственное мероприятие по вселенной Warhammer, в рамках ивента, который получил название Warhammer Skulls, особого внимания будут удостоены игры этой узнаваемой серии.

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В Сети уже появился рекламный баннер, раскрывающий первые детали грядущего мероприятия. Начаться оно должно уже 3 июня в 20:00 МСК, свои игры должны показать шесть студий и издателей:

Focus Home (Necromunda: Hired Gun — экшен выходит уже завтра, 1 июня);

SEGA и Creative Assembly (Total War: Warhammer III, стратегия);

Fatshark (Warhammer 40 000: Darkside, экшен);

Frontier Foundry (Warhammer Age of Sigmar, стратегия в реальном времени);

Nacon (Blood Bowl 3, спортивный симулятор и Warhammer: Chaosbane, ролевой экшен);

Slitherine (Warhammer 40K: Battlesector, пошаговая стратегия).

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Основные события мероприятия Warhammer Skulls должны быть освещены на официальном канале в Twitch, фестиваль продлится до 10-го июня. Также напомним, что в прошлом году компания Games Workshop проводила похожее ивент, который тогда назывался Skulls for the Skull Throne.