Компания Games Workshop проведёт фестиваль по играм Warhammer
Компания Games Workshop намеревается провести собственное мероприятие по вселенной Warhammer, в рамках ивента, который получил название Warhammer Skulls, особого внимания будут удостоены игры этой узнаваемой серии.
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В Сети уже появился рекламный баннер, раскрывающий первые детали грядущего мероприятия. Начаться оно должно уже 3 июня в 20:00 МСК, свои игры должны показать шесть студий и издателей:
- Focus Home (Necromunda: Hired Gun — экшен выходит уже завтра, 1 июня);
- SEGA и Creative Assembly (Total War: Warhammer III, стратегия);
- Fatshark (Warhammer 40 000: Darkside, экшен);
- Frontier Foundry (Warhammer Age of Sigmar, стратегия в реальном времени);
- Nacon (Blood Bowl 3, спортивный симулятор и Warhammer: Chaosbane, ролевой экшен);
- Slitherine (Warhammer 40K: Battlesector, пошаговая стратегия).
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Основные события мероприятия Warhammer Skulls должны быть освещены на официальном канале в Twitch, фестиваль продлится до 10-го июня. Также напомним, что в прошлом году компания Games Workshop проводила похожее ивент, который тогда назывался Skulls for the Skull Throne.
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