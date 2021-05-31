Аналитики из агентства NPD, которое занимается исследованием рынка видеоигр в США, пришли к выводу, что подписочный сервис Game Pass не оказывает негативного влияния на классические продажи. Так, Мэт Пискателла из NPD убеждён, что размещение игры в Game Pass помогает разработчикам хорошей игры увеличить продажи.

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Господин Пискателла упоминает в своём Twitter так называемый «Networking effect» — условный аналог нашего «сарафанного радио». Таким образом, пользователь Game Pass, которому понравилась игра из сервиса, быстрее купит полную версию игры. В комментариях под сообщением в Twitter аналитик также ответил на вопрос о влиянии распродаж в магазине Valve с огромными скидками — по мнению Мэта Пискателла, такой маркетинговый инструмент оказывает на индустрию более негативное влияние.

реклама Quick takes on April... Hardware shortage impact being felt, will continue to be felt throughout 2021. Accessories now being impacted by supply chain/logistics as well. We're more seeing HW/ACC results being driven as much or more by supply than demand. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 27, 2021

Сотрудник агентства убеждён, что на укрепление тезиса среди разработчиков, что подписочные сервисы помогают продажам, может уйти ещё какое-то время, но этот процесс уже необратим.