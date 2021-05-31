Аналитик из NPD убеждён, что Game Pass положительно влияет на классические продажи игр
Аналитики из агентства NPD, которое занимается исследованием рынка видеоигр в США, пришли к выводу, что подписочный сервис Game Pass не оказывает негативного влияния на классические продажи. Так, Мэт Пискателла из NPD убеждён, что размещение игры в Game Pass помогает разработчикам хорошей игры увеличить продажи.
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Господин Пискателла упоминает в своём Twitter так называемый «Networking effect» — условный аналог нашего «сарафанного радио». Таким образом, пользователь Game Pass, которому понравилась игра из сервиса, быстрее купит полную версию игры. В комментариях под сообщением в Twitter аналитик также ответил на вопрос о влиянии распродаж в магазине Valve с огромными скидками — по мнению Мэта Пискателла, такой маркетинговый инструмент оказывает на индустрию более негативное влияние.
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Quick takes on April... Hardware shortage impact being felt, will continue to be felt throughout 2021. Accessories now being impacted by supply chain/logistics as well. We're more seeing HW/ACC results being driven as much or more by supply than demand.— Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 27, 2021
Сотрудник агентства убеждён, что на укрепление тезиса среди разработчиков, что подписочные сервисы помогают продажам, может уйти ещё какое-то время, но этот процесс уже необратим.
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