Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Кенитиро Ёсида в недавней беседе с инвесторами сообщил, что игровое подразделение компании занимается созданием Game AI Agents — технологии, призванной подменить игрока в нужный момент или помочь ему с прохождением трудного участка в той или иной игре. Специально для этих целей был создан отдел разработки искусственного интеллекта.

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Если говорить об Game AI Agents, то в этой технологии заложена форма машинного обучения, по внутренним правилам которой назначенные ИИ-боты учатся достигать определённых целей. Владелец PlayStation сможет обращаться к ним на правах напарника или даже противника.

Ранее, напомним, Sony запатентовала технологию, в которой подробно расписывалось поведение искусственного интеллекта — помощника для игрока. ИИ-ассистент должен будет изучать поведение реального пользователя и стиль отыгрыша, чтобы иметь возможность подменить его в нужный момент.

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Проще говоря, Sony собираться научить искусственный интеллект играть в игры вместо пользователя, пока тому нужно будет отлучиться на работу, обед или сон. Такая технология в первую очередь пригодится фанатам онлайн-экшенов с длинной (и как правило, однообразной) игровой сессией.