Хотя с момента раннего запуска «выживастика» Grounded от Obsidian Entertainment ещё не прошло и года, а игра даже близко не готова к полноценному релизу, разработчики решили, что уже можно позволить сменить структуру выпуска последующих обновлений. Смысл следующий: их будут выпускать заметно реже, но объём вносимых ими изменений при этом станет больше.

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В Obsidian считают, что вышеуказанное решение пойдёт игре на пользу, ведь каждое обновление станет более осмысленным и значимым. В настоящее время разработчики трудятся над обновлением версии 0.10.0, которое станет одним из крупнейших за всё время присутствия Grounded в продаже. За такое, полагаем, можно и подождать: запуск обновления состоится в конце следующего месяца.

Напомним, что Grounded, посвящённая выживанию людей в недружелюбном микромире, вышла в раннем доступе Steam прошлым летом, и всего за несколько месяцев привлекла внимание пяти миллионов человек. Средний пользовательский рейтинг проекта составляет 88 %, что можно коротко охарактеризовать, как «хорошо, но могло быть и лучше».