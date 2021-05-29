Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производительность браузера Google Chrome увеличилась почти на четверть с релизом новой версии

Есть даже пояснение, как так вышло.
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome с порядковым индексом 91. На момент написания этих строк обновление уже должно было «прилететь» всем пользователям Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Программу снабдили стандартным набором улучшений в области быстродействия и стабильности работы, приправив эту связку несколькими новыми функциями. Самое важное изменения нового Chrome — обновлённый движок JavaScript V8, который повышает производительность браузера на 23%. Такой прирост был обеспечен интеграцией нового компилятора языка Sparkplug в связке с интерпретатором Ignition.

Особое внимание в Chrome 91 было решено уделить PWA (прогрессивным веб-приложениям). Теперь они могут запускаться в автоматическом режиме сразу после авторизации пользователя в системе. Есть возможность задавать в настройках поведение разных PWA, но для этого нужно проставить пункты в соответствующих пунктах меню.

реклама

Ещё одно нововведение — функция заморозки группы вкладок, которые находятся в свёрнутом состоянии. Это позволит пользователю высвободить память для других задач системы.

Новоявленный Chrome 91, установленный на планшетах с большим экраном, в большинстве случаев станет выдавать для пользователя обычную версию сайта, а не мобильную с видоизменённой вёрсткой. Внешне программа тоже немного изменилась, но правки носят косметический характер. Зато пользователей iOS обозреватель отныне станет предупреждать перед вводом пароля на скомпрометированном ресурсе.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google chrome
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Производительность браузера Google Chrome увеличилась почти на четверть с релизом новой версии
+
Кроссплатформенный мультиплеер Rainbow Six Siege уже проходит внутреннее тестирование
+
Авторы прохладно принятого экшена Biomutant готовят большой патч
6
MechWarrior 5 Mercenaries перестала быть эксклюзивом Epic Games Store
2
Ubisoft: Far Cry 6 «хорошо» работает на обоих поколениях консолей
6
Авторы Far Cry 6 не стремятся делать никаких политических заявлений через свою игру
15

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
118
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
71
Ubuntu в качестве десктопа
137
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
100
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
17
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
18
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Как создать сервер с нуля для разных версий Minecraft
2

Сейчас обсуждают

Ivan103958
23:09
В АМД! но это им не помогло, так и остались вечно вторыми.
Владелец 10 000 Биткоинов на $340 миллионов потерял ноутбук и не может получить доступ к деньгам
Рома Старцев
23:08
Да сколько можно то мусолить одну и ту же тему, не хотят юзеры на лине сидеть - да и хрен бы с ними, чо
Ubuntu в качестве десктопа
Кира Вернова
23:08
Да было дело. Сама взяла за 20 К в Москве. ( все тесты карты проходидла от бублика до тестов игрых ( бенчмарк) тестирую в томбрайдер и асасин . Не знаю почему но эти игры прям если карта не стабльная ...
Очередное падение Эфира обрушило доходы майнеров в 3 раза – GeForce RTX 3080 окупается за 21 месяц
Ivan103958
23:05
Амд недолго побыла лидером за счёт раннего релиза 5000. Всего несколько месяцев до выхода рокет. но как крыша поехала у краснозадых фанатов за это время! до сих пор стадия отрицания!
GeForce RTX 3080 Ti оказалась быстрее Radeon RX 6900 XT в OpenCL и Vulkan бенчмарках Geekbench
Kira625
23:04
Ага, а еще есть куча историй про забытые пароль к core wallet, предлагают огромные деньги за взлом, однако хрен там. Достаточно говорит о безопасности.
Владелец 10 000 Биткоинов на $340 миллионов потерял ноутбук и не может получить доступ к деньгам
Микола Герун
23:02
Перевод реальных денег в виртуальные, типо ето позитивно скажетса на мировой економике!
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
id_1
23:00
Не лучший тест в Vulkan: представленный образец RTX 3080 Ti оказался позади RTX 3080.
GeForce RTX 3080 Ti оказалась быстрее Radeon RX 6900 XT в OpenCL и Vulkan бенчмарках Geekbench
GeodE
22:57
На наш век хватит)
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
Flatus Incognito
22:57
У чела дома 340М$ лежит, а он такой- ну, норм. Ведь не может произойти торнадо, потоп, пожар. Я лучше доучусь в колледже. Таких не жалко даже!
Владелец 10 000 Биткоинов на $340 миллионов потерял ноутбук и не может получить доступ к деньгам
VRoman
22:54
И как видеокарта выдаёт угликислый газ??? Только не надо про вырабатывание электричества, это другая тема. Там притензии к правительству, как они считают нужным получать электричество. Я же майню на...
Майнеры в Монтане пытаются продвинуть проект солнечной электростанции площадью 650 гектар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем