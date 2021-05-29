Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome с порядковым индексом 91. На момент написания этих строк обновление уже должно было «прилететь» всем пользователям Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

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Программу снабдили стандартным набором улучшений в области быстродействия и стабильности работы, приправив эту связку несколькими новыми функциями. Самое важное изменения нового Chrome — обновлённый движок JavaScript V8, который повышает производительность браузера на 23%. Такой прирост был обеспечен интеграцией нового компилятора языка Sparkplug в связке с интерпретатором Ignition.

Особое внимание в Chrome 91 было решено уделить PWA (прогрессивным веб-приложениям). Теперь они могут запускаться в автоматическом режиме сразу после авторизации пользователя в системе. Есть возможность задавать в настройках поведение разных PWA, но для этого нужно проставить пункты в соответствующих пунктах меню.

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Ещё одно нововведение — функция заморозки группы вкладок, которые находятся в свёрнутом состоянии. Это позволит пользователю высвободить память для других задач системы.

Новоявленный Chrome 91, установленный на планшетах с большим экраном, в большинстве случаев станет выдавать для пользователя обычную версию сайта, а не мобильную с видоизменённой вёрсткой. Внешне программа тоже немного изменилась, но правки носят косметический характер. Зато пользователей iOS обозреватель отныне станет предупреждать перед вводом пароля на скомпрометированном ресурсе.