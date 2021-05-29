Внутреннее тестирование кроссплатформенного мультиплеера Rainbow Six Siege сейчас в самом разгаре — такую информацию обнародовал официальный аккаунт проекта в Twitter. Разработчики заняты тестированием совместного сетевого режима между PC и облачными платформами (тут подходит Stadia в первую очередь). Все детали проведения внутреннего мероприятия будут обнародованы позже, 12 июня в рамках ивента Ubisoft Forward.

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Уже 14 июня в Rainbow Six Siege появится новая операция под названием North Star, все желающие могут опробовать данный набор контента на специальном тестовом сервере. Обновление добавит нового оперативника со стороны защиты по имени Thunderbird. Девушка получит в качестве основного оружия штурмовую винтовку Spear .308 или дробовик SPAS-15.

реклама Crossplay between PC and cloud gaming platforms is currently being tested.



Tune in to Ubisoft Forward on Saturday, June 12th for more information on Rainbow Six Siege’s plans for Crossplay and Crossprogression. — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) May 27, 2021

Основная особенность героя — гаджет KOHA. Речь идёт о небольшой коробке, которая после автоматической зарядки выстреливает лечащими дротиками в ближайшего оперативника (ну, или в самого «просаженного» по здоровью). Само устройство может лечить и врагов, поэтому с его расстановкой нужно соблюдать определённые правила зонирования.

Принцип лечения KOHA аналогичен тому, что есть у стимулятора: лечение до максимального уровня или выше. Выданное гаджетом здоровье сверх норм будет постепенно пропадать.

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Ещё одно приметное изменение — переработанная карта «Фавелла». Детали всех грядущих правок можно просмотреть в специальном ролике, снабжённом субтитрами.