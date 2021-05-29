Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Кроссплатформенный мультиплеер Rainbow Six Siege уже проходит внутреннее тестирование

Разработчики представят подробности 12 июня.
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Внутреннее тестирование кроссплатформенного мультиплеера Rainbow Six Siege сейчас в самом разгаре — такую информацию обнародовал официальный аккаунт проекта в Twitter. Разработчики заняты тестированием совместного сетевого режима между PC и облачными платформами (тут подходит Stadia в первую очередь). Все детали проведения внутреннего мероприятия будут обнародованы позже, 12 июня в рамках ивента Ubisoft Forward.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Уже 14 июня в Rainbow Six Siege появится новая операция под названием North Star, все желающие могут опробовать данный набор контента на специальном тестовом сервере. Обновление добавит нового оперативника со стороны защиты по имени Thunderbird. Девушка получит в качестве основного оружия штурмовую винтовку Spear .308 или дробовик SPAS-15.

Основная особенность героя — гаджет KOHA. Речь идёт о небольшой коробке, которая после автоматической зарядки выстреливает лечащими дротиками в ближайшего оперативника (ну, или в самого «просаженного» по здоровью). Само устройство может лечить и врагов, поэтому с его расстановкой нужно соблюдать определённые правила зонирования.

Принцип лечения KOHA аналогичен тому, что есть у стимулятора: лечение до максимального уровня или выше. Выданное гаджетом здоровье сверх норм будет постепенно пропадать.

реклама

Ещё одно приметное изменение — переработанная карта «Фавелла». Детали всех грядущих правок можно просмотреть в специальном ролике, снабжённом субтитрами.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft rainbow six siege
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Кроссплатформенный мультиплеер Rainbow Six Siege уже проходит внутреннее тестирование
+
Авторы прохладно принятого экшена Biomutant готовят большой патч
5
MechWarrior 5 Mercenaries перестала быть эксклюзивом Epic Games Store
2
Ubisoft: Far Cry 6 «хорошо» работает на обоих поколениях консолей
5
Авторы Far Cry 6 не стремятся делать никаких политических заявлений через свою игру
15
Deep Silver проведёт отдельную презентацию игр в рамках фестиваля Summer Game Fest
1

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
114
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
71
Ubuntu в качестве десктопа
136
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
99
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
15
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
18
Как создать сервер с нуля для разных версий Minecraft
2

Сейчас обсуждают

nikolai3anv
21:31
Да это вообще сюр какой то... Нет я честно.. сам с этой криптой мутил... Да неплохо так на ней можно наварится .. это да. Но всерьез заявлять ТАКОЕ! Это точно.. за гранью
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
FillWillson
21:31
"так как видят" что некоторые недалёкие, которых развели, вкинули в биток реальные деньги, тем самым сделав его в какой-то степени легитимным и раздув мыльный пузырь под видом децентрализации и сказок...
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
MrDuke
21:29
Да какая разница за сколько, для тех кто уже отбил чек по карте)
Очередное падение Эфира обрушило доходы майнеров в 3 раза – GeForce RTX 3080 окупается за 21 месяц
Me4tatelI&gt;
21:29
ты что то за них купить можешь потому что за это еще что то дают и это дают обменять на валюту а вот если завтра запретят то не важно насколько крутая эта система она никому не нужна будет тебе сложно...
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
nikolai3anv
21:29
Ты идиот? Кому ты втюхаешь свой биток ? Если его тебе не обменяют на товар? Такому же идиоту как и ты? Так и будете флешку из рук в руки передавать?
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
Зажравшийся Пендос
21:28
Зато у вас полупидоров оттяпал целый Полуостров мост туда построил и шлёт вас открыто наxyй. А вам остаётся только в интернете вонять, завернувшись в американский флаг, омерига з нами, ахахахахах, раб...
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
Сергей Мороз
21:28
Новость неочем
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 36 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию Android 11
Сергей Мороз
21:27
В январе
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 36 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию Android 11
Me4tatelI&gt;
21:27
твой биток сегодня условно 60 штук стоит, а завтра 30 (вот сейчас 33 штуки стоит, выше 40 не поднимается) как таким пользоваться на долгосрочной основе?
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
nikolai3anv
21:27
Почему не купишь?
Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем