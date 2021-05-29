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MechWarrior 5 Mercenaries перестала быть эксклюзивом Epic Games Store

Прошло полтора года.
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К счастью для тех, кто привык иметь выбор, эксклюзивность игр для Epic Games Store редко бывает вечной: обычно дело ограничивается шестью месяцами или годом. Боевик MechWarrior 5 Mercenaries в этом плане застоялся аж на полгода сверх нормы, но на днях «отмотал срок» в EGS и стал доступен во всех сервисах цифровой дистрибуции для PC — Steam и GOG. Кроме того, параллельно проект стал доступен на консолях Xbox прошлого и текущего поколений.

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Действие MechWarrior 5 Mercenaries разворачивается в начале тридцатого века: к этому времени люди уже успели заселить бесчисленное множество звёздных систем и, по своему обыкновению, развести повсюду конфликты на почве ресурсов. Мы играем за наёмника-пилота шагающего робота, который зарабатывает на жизнь, предлагая свои услуги противоборствующим фракциям. За вырученные деньги нам предстоит улучшать своё оружие, закупать снаряжение и всё самое необходимое.

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Изначально игра вышла в декабре 2019 года и получила в целом высокие оценки. Рецензии в Steam подтверждают, что проект вышел как минимум не хуже предшественников в серии.

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