Миллионы часов и миллиард трупов: авторы Returnal поделились занимательной статистикой за месяц
С момента релиза экшена Returnal про петлю времени прошёл без малого месяц, и вот, разработчики из Housemarque решили, что это идеальный повод для публикации занимательной игровой статистики проекта, благодаря которой можно косвенно судить о его коммерческом успехе.
реклама
Так, например, все игроки в общей сложности провели в Returnal свыше 5 миллионов часов, погибли 9,02 млн раз, а также истребили более одного миллиарда противников. При этом большая часть смертей персонажей игроков приходится на проказника-первого босса по кличке Фрик (Phrike). Самым популярным оружием у игроков, по статистике, является «Пустотник» (Hollowseeker).
Релиз Returnal состоялся 30 апреля, а разработчики из Housemarque уже достаточно осмелели, чтобы говорить об амбициях и производстве высокобюджетных проектов.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила