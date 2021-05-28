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Миллионы часов и миллиард трупов: авторы Returnal поделились занимательной статистикой за месяц

Хорошо, когда есть, чем делиться. Даже если это мелочь.
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С момента релиза экшена Returnal про петлю времени прошёл без малого месяц, и вот, разработчики из Housemarque решили, что это идеальный повод для публикации занимательной игровой статистики проекта, благодаря которой можно косвенно судить о его коммерческом успехе.

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Так, например, все игроки в общей сложности провели в Returnal свыше 5 миллионов часов, погибли 9,02 млн раз, а также истребили более одного миллиарда противников. При этом большая часть смертей персонажей игроков приходится на проказника-первого босса по кличке Фрик (Phrike). Самым популярным оружием у игроков, по статистике, является «Пустотник» (Hollowseeker).

Релиз Returnal состоялся 30 апреля, а разработчики из Housemarque уже достаточно осмелели, чтобы говорить об амбициях и производстве высокобюджетных проектов.

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