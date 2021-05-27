Кроссплей в Borderlands 3 не затронет PlayStation-версию игры
В современной игровой индустрии существует тенденция по сносу границ и предоставлению возможности пользователям различных платформ играть вместе. Borderlands 3, соответствующее кроссплейное обновление для которой готовится к выходу, также порадует своих пользователей, однако без «но» не обошлось. Как пишет глава Gearbox Рэнди Питчфорд, обновление уже готово к релизу, однако по просьбе издателя (какого, не уточняется) из него была удалена поддержка консолей PlayStation.
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Проще говоря, кроссплей в Borderlands 3 будет затрагивать только PC (Windows, macOS), Xbox One, Xbox Series и Google Stadia. В подробности господин Питчфорд не вдаётся, но рискнём предположить, что этим таинственным издателем является Sony, которая уже не первый год препятствует попыткам введения кроссплея в играх на своей платформе. А если и допускает подобное нововведение, то только за дополнительную плату, о чём стало известно из слитых в Сеть документов из судебного разбирательства между Epic Games и Apple.
Напомним, Borderlands 3 вышла осенью 2019-го, а в прошлом месяце получила крупное дополнение The Director’s Cut, добавившее в игру массу нового контента.
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