Релиз «морского» дополнения Hidden Depths для Minecraft Dungeons отметили трейлером
Разработчики из Mojang Studios опубликовали финальный трейлер Hidden Depths — дополнения для ролевого экшена Minecraft Dungeons, посвящённого морским приключениям. Релиз DLC уже состоялся, поэтому все желающие могут сами изучать, какого рода геймплей предлагает Hidden Depths. Если тратить на это деньги пока неохота, то стоит изучить предложенное видео. В нём запечатлены поиски затерянных сокровищ и сражения с морскими обитателями.
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Hidden Depths предложит владельцам Minecraft Dungeons отправиться изучать морское дно и заняться борьбой с порчей, которая его захватывает. Собственно, сражение и изучение локаций — основные механики дополнения. Ещё нужно будет собирать артефакты и различные предметы снаряжения.
Ещё одно нововведение Hidden Depths — Рейдовые Капитаны. Это очень сложные противники, борьба с которыми представляет максимальную опасность. Но нужно понимать, что у Капитанов на хранении имеются самые ценные сокровища, поэтому побороть такого «босса» важно и нужно.
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Minecraft Dungeons доступна на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Среди платформ есть даже Nintendo Switch, если кому-то это важно.
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