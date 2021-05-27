Современный игропром идёт вслед за социальными тенденциями и повестками, максимально оберегая игроков от агрессии, недоброжелательности и оскорблений, продолжая тем самым искусственно создавать фантастический мир, в котором вас не побьют и не обматерят даже за дело, а вокруг бегают розовые пони, разглядывающие двойные радуги. Франшиза Call of Duty не является исключением, и борьбе с так называемой токсичностью здесь уделяется чуть ли не больше внимания, чем борьбе с читерами. Несколько часов назад Activision отчиталась, как продвигается эта, безусловно, важная работа.

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А продвигается она достаточно успешно. Как следует из отчёта компании, за двенадцать месяцев в Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War, Modern Warfare и Call of Duty Mobile «антитоксические» системы привели к блокировке более 350 тысяч учётных записей за расистские никнеймы или агрессивное поведение.

Вместе с тем разработчики применили к своим играм новые внутриигровые фильтры, отлавливающие потенциально оскорбительные никнеймы, названия кланов или профили. Также внедрена новая технология, фильтрующая потенциально оскорбительные высказывания в текстовом чате на одиннадцати языках.

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Естественно, это только начало: Activision полна решимости выделять больше ресурсов на искоренение «токсичности» в своих играх. Проверить антитоксические системы Call of Duty можно будет уже сегодня вечером, когда откроется бесплатный доступ к мультиплееру Black Ops Cold War.