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Edge 91 станет самым быстрым браузером для Windows 10

Выход обновления состоится уже на этой неделе.
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Компания Microsoft провела ежегодную конференцию Build, в рамках которой, среди всего прочего, упоминался браузер Edge на базе движка Chromium. Редмондцы утверждают, что обновление 91 сделает браузер самым быстрых из всех аналогичных программ, доступных на Windows 10. На конференции было рассказано, за счёт чего показатели быстродействия Edge могут и должны увеличиться.

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Во-первых, у пользователей появится возможность управлять «Спящим режимом» вкладок. Браузер автоматически снижает потребление памяти у вкладки, которая долго не используется.

Ещё один важный пункт — «Ускоренный запуск». Браузер будет быстрее запускаться за счёт того, что в оперативной памяти компьютера пропишутся некоторые процессы и модули программы. На быстроту работы компьютера с закрытым Edge это не должно повлиять.

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Релиз Edge 91 должен состояться на этой неделе.

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