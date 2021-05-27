Компания Microsoft провела ежегодную конференцию Build, в рамках которой, среди всего прочего, упоминался браузер Edge на базе движка Chromium. Редмондцы утверждают, что обновление 91 сделает браузер самым быстрых из всех аналогичных программ, доступных на Windows 10. На конференции было рассказано, за счёт чего показатели быстродействия Edge могут и должны увеличиться.

реклама

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Во-первых, у пользователей появится возможность управлять «Спящим режимом» вкладок. Браузер автоматически снижает потребление памяти у вкладки, которая долго не используется.

Ещё один важный пункт — «Ускоренный запуск». Браузер будет быстрее запускаться за счёт того, что в оперативной памяти компьютера пропишутся некоторые процессы и модули программы. На быстроту работы компьютера с закрытым Edge это не должно повлиять.

реклама

Релиз Edge 91 должен состояться на этой неделе.