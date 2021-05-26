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Стали известны системные требования Necromunda Hired Gun

За несколько дней до релиза — самое время их публикации.
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Разработчики из Streum On решили, что поговорку «Лучше поздно, чем никогда» можно толковать как душе угодно, поэтому сегодня, за несколько дней до релиза своего проекта Necromunda Hired Gun опубликовали её системные требования. Забегая немного вперёд, отметим, что на столь неторопливый подход к оглашению «системок» всё же можно сделать скидку, поскольку они оказались очень щадящими по современным меркам.

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Чтобы без лишних графических «наворотов» поиграть в Necromunda Hired Gun, будет достаточно даже такой конфигурации:

  • процессор: AMD FX 6300 X6 или Intel Core i5-3570K;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon HD 7770 или NVIDIA GeForce GTX 560 Ti;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования уже выглядят чуть серьёзнее:

  • процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8600K;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 5600 или NVIDIA GeForce GTX 1660;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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Напомним, что в Necromunda Hired Gun мы играем за кибернетически усиленного наёмника, напарником которого является такой же аугментированный пёс-мастиф. Парочка занимается важным для региона Некромунда (Warhammer 40 000) делом — очищает местность от различных бандитов и преступников; естественно, за деньги.

Релиз уже 1 июня.

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