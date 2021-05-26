Хотя нас периодически пытаются фанатично убедить в обратном, но пандемия на планете всерьёз и, к сожалению, ещё очень надолго. А это значит, что столь же долго не будет и привычного уклада жизни вместе с различными публичными мероприятиями. Так, например, сегодня Blizzard объявила о том, что её ежегодный фестиваль BlizzCon в этом году проводиться не будет.

реклама

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Но расстраиваться не стоит: как и предыдущий BlizzCon, на этот раз фестиваль будет проведён полностью в «онлайновом» формате в начале следующего года. Компания осознаёт, что переходить в привычный «живой» формат пока слишком преждевременно.

Строго говоря, для среднестатистического зрителя, который не может себе позволить ездить в США на «живой» просмотр BlizzCon, абсолютно ничего не меняется, поэтому не совсем понятно, по какому поводу вообще горевать. Единственный недостаток — ждать придётся на несколько месяцев дольше.

реклама

На прошлом BlizzCon (BlizzcOnline) разработчики уделили внимание Diablo IV, анонсировали Diablo II Resurrected, дополнение для Classic-версии World of Warcraft, а также поделились подробностями Overwatch 2.