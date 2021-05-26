Blizzard проведёт свой следующий фестиваль BlizzCon также в онлайн-формате
Хотя нас периодически пытаются фанатично убедить в обратном, но пандемия на планете всерьёз и, к сожалению, ещё очень надолго. А это значит, что столь же долго не будет и привычного уклада жизни вместе с различными публичными мероприятиями. Так, например, сегодня Blizzard объявила о том, что её ежегодный фестиваль BlizzCon в этом году проводиться не будет.
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Но расстраиваться не стоит: как и предыдущий BlizzCon, на этот раз фестиваль будет проведён полностью в «онлайновом» формате в начале следующего года. Компания осознаёт, что переходить в привычный «живой» формат пока слишком преждевременно.
Строго говоря, для среднестатистического зрителя, который не может себе позволить ездить в США на «живой» просмотр BlizzCon, абсолютно ничего не меняется, поэтому не совсем понятно, по какому поводу вообще горевать. Единственный недостаток — ждать придётся на несколько месяцев дольше.
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На прошлом BlizzCon (BlizzcOnline) разработчики уделили внимание Diablo IV, анонсировали Diablo II Resurrected, дополнение для Classic-версии World of Warcraft, а также поделились подробностями Overwatch 2.
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