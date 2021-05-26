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Авторы PUBG поделились амбициозными планами развития игры на ближайший год

Две новых карты и «реворк» старой.
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Хотя сообщество скептически относящихся к жанру королевских битв товарищей постоянно хоронит PlayerUnknown’s Battlegrounds, вспоминая Warzone, Apex Legends и некоторые другие относительно успешные проекты, сухая статистика, которая, как известно, дама упрямая, свидетельствует об обратном: до смерти PUBG’у ещё далеко. Понимают это и разработчики, которые на днях представили амбициозный план развития проекта на ближайшие двенадцать месяцев.

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Для начала разработчики рассказали о переработке уже имеющегося в PUBG поля боя «Мирамар». По словам авторов, данное поле давно требовало внимания: в течение года игра будет обновлена с расчётом на использование современной системы освещения, порадует большей детализацией и в целом станет эстетически приятнее. Геймплейно «Мирамар» также ждут изменения: игровой процесс на данной карте хотят сделать более «вертикальным» и разнообразным.

Также в течение года добавят две новых карты, которые пока что ходят под рабочими названиями Tiger и Kiki. Оба поля боя имеют площадь в 64 квадратных километра, отличаются разнообразием и в полной мере воплощают в себе изменения, сложившиеся в игровом процессе PUBG за минувшие годы.

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Первым делом выпустят обновление «Мирамара», затем Tiger, ну и напоследок — Kiki. Всё это собираются уложить в 12-месячный срок с момента публикации плана, то есть, до конца следующей весны.

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