Пиратский ролевой экшен King of Seas уже доступен для прохождения
Разработчики из 3DClouds при поддержке издательства Team17 объявили о том, что их творение King of Seas уже доступно для прохождения всеми желающими. По такому случаю на официальной Steam-страничке проекта даже проходят прямые трансляции игрового процесса от самих разработчиков, ну а на YouTube, как и положено, появился сопутствующий видеоролик.
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King of Seas представляет собой морской ролевой экшен на пиратскую тематику, действие которого разворачивается в процедурно-генерируемом мире, полном воды, островов и лёгкой (относительно) добычи. Несмотря на простенькую графику, геймплейные системы здесь вполне серьёзные: например, погодные условия будут самым пагубным образом влиять на навигацию в море, усложняя ориентирование в пространстве.
Быть пиратом в King of Seas, впрочем, хоть и очень притягательно, но вовсе не обязательно: можно идти по пути мирного торговца, перевозящего грузы из пункта А в пункт Б, зарабатывая на этом некую «маржу». Рыболовство — тоже одна из статей дохода начинающего покорителя морей.
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King of Seas доступна на всех актуальных платформах; в Steam, например, за неё просят 799 рублей. Отдельно стоит отметить наличие демонстрационной версии, что в современной игровой промышленности — большая редкость.
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