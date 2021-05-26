Разработчики Torchlight III оставляют игру и переходят на другие проекты
Студия Echtra Games применила к Torchlight III весеннее обновление, а вместе с ним объявила о прекращении дальнейшей поддержки проекта со своей стороны. Как напомнили представители студии-разработчика, пару месяцев назад они стали частью компании Zynga, которая, в свою очередь, пожелала перенаправить производственные ресурсы коллектива на другие проекты.
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Таким образом, дальнейшая судьба Torchlight III всецело зависит от издательства Perfect World Entertainment. Будут ли издатели искать новый коллектив для поддержки Torchlight III или же игра скончается, пока остаётся лишь гадать. Скорее всего, проект ждёт второй вариант развития событий, поскольку практически никаким спросом он не пользуется, а его оценки в Steam стремятся к плинтусу.
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Релиз Torchlight III состоялся совсем недавно — осенью прошлого года, так что история и судьба у игры незавидные.
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