Anno 1800 оказалась достаточно популярной игрой, чтобы Ubisoft вот уже на протяжении третьего года снабжала её дополнительным и, что самое главное, платным контентом. Сегодня состоялся релиз второго аддона из состава третьего сезонного пропуска. Основной темой дополнения стало развитие туристической отрасли нашего чудного поселения.

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Для привлечения туристов необходимо соответствующим образом обустроить городскую инфраструктуру: возвести музеи, построить фешенебельные рестораны, роскошные отели, а сам город заполнить различными достопримечательностями, включая самый известный символ Франции — Эйфелеву башню. Если всё сделать правильно, то в наш город стекутся туристы, представленные отдельным специальным классом жителей.

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Отдельно дополнение обойдётся в 375 рублей, а третий сезонный абонемент в целом — в 829 рублей.