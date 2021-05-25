Авторы Biomutant напомнили о сегодняшнем выходе игры с помощью нового видео
Уже через несколько часов динамичный и очень красочный экшен Biomutant поступит в продажу, и разработчики из Experiment 101 совместно с издательством THQ Nordic решили напомнить о данном долгожданном для многих событии, опубликовав соответствующий релизный видеоролик.
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Стоит отметить, что Biomutant получила очень сдержанные оценки профессиональных обозревателей, которые отметили слабое повествование, рутинность и однообразность заданий и активностей, и в целом устаревший подход к игровому процессу. Зато игровой мир, если верить рецензентам, разработчикам из Experiment 101 опредённо удался: он красив и обширен.
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Будут ли с обозревателями солидарны простые игроки, узнаем уже через несколько часов в том же Steam. Правда, в случае с проектами вроде Biomutant для подведения итогов лучше подождать пару дней — тогда оценки «устаканятся».
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