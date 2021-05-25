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Сани на медвежьей тяге: авторы Total War Warhammer III показали боевой отряд фракции Кислев

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Хотя Total War Warhammer III ещё не обладает точной датой выхода, разработчикам из Creative Assembly это отнюдь не мешает с завидной регулярностью напоминать о существовании данного проекта. Несколько часов назад, например, разработчики представили «клюквенный» отряд фракции Кислев — боевые сани.

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За незамысловатым названием скрывается довольно интересная и, если позволите, «клюквенная» концепция: в качестве тягловой силы для данных боевых саней используют пару огромных медведей, а сами сани при этом исполняют роль некоего аналога боевой машины пехоты: в санях едет отряд до зубов вооружённый отряд, способный перестрелять незадачливых оппонентов. Если, конечно, их сперва не задавят медведи и сам каркас саней.

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Напомним, что Кислев — это холодная земля к востоку от Империи, за основу которой взяли различные славянские государственные формирования. Этой фракцией правят цари, люди говорят с жёстким русским акцентом, а среди боевых отрядов… Ну, вы видели.

Total War Warhammer III — это заключительная часть фэнтезийного ответвления данной культовой стратегии, в рамках которой нам предстоит отправиться в Царство Хаоса и решить судьбу всей вселенной.

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Теги

sega creative assembly total war warhammer 3 total war warhammer iii
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