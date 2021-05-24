Хотя до начала E3 2021 ещё три недели, в Сети уже потихоньку появляются утечки приготовленных для данной выставки материалов. Как передаёт издание Fanbyte, студия Team Ninja, известная по франшизам Nioh, Ninja Gaiden и Dead or Alive, сейчас трудится над ответвлением франшизы Final Fantasy, жанровая принадлежность относится к так называемому соулслайку (Souls-like), или «похожий на Demon’s/Dark Souls».

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Согласно имеющейся неподтверждённой информации, действие игры развернётся в оригинальной вселенной Final Fantasy, на что указывает её подзаголовок — Origins («Начало»). Разработка пока находится на ранней стадии, однако, как сообщается, уже летом будет готова ознакомительная альфа-версия, благодаря которой Team Ninja рассчитывает получить ценные отзывы от фанатов вселенной Final Fantasy.

В заключение упоминается, что Final Fantasy Origins будет временным эксклюзивом PlayStation 5 с последующим релизом на персональных компьютерах.