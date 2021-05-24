На этой неделе ожидается публикация новых подробностей о Far Cry 6
Ubisoft уже так давно не рассказывала о ходе работы над Far Cry 6 и о том, что игроков ждёт в её рамках, что мы уже, признаться, подзабыли, что данный проект вообще был анонсирован. Возможно, уже на этой неделе Ubisoft напомнит о его существовании; по крайней мере, такой информацией владеют блогеры JorRaptor и NEXTGEN. Согласно известной им информации, Ubisoft устроит показ Far Cry 6 в эту пятницу, 28 мая, в 20:15 по московскому времени.
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Что конкретно будет представлять собой презентация, пока неясно, но логично предположить, что нам покажут хотя бы новый трейлер. Всё самое «вкусное» компания, очевидно, оставит на мероприятие Ubisoft Forward, которое пройдёт в рамках E3 2021.
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Напомним, Far Cry 6 была анонсирована летом прошлого года. Сюжет банальный: мы попадаем в вымышленное тропическое государство Яра и играем за Дани Рохаса, члена движения сопротивления пусть и харизматичному, но всё же диктатору Антону Кастильо, роль которого исполнил Джанкарло Эспозито. Хотя цель Кастильо благородная — восстановление величия своей нации — но используемые им методы считаются аморальными и бесчеловечными, поэтому революция определённо должна состояться.
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