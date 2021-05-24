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Некстген-версия The Elder Scrolls Online выйдет на неделю позже, чем планировалось

Без особых причин — просто лучше перестраховаться.
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ZeniMax Online сообщила о том, что графически усовершенствованная версия The Elder Scrolls Online заглянет на PlayStation 5 и Xbox Series на неделю позже, чем планировалось изначально. Вместо 8 июня запуск обновлённых версий игры состоится 15 июня.

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Ни с какими проблемами данное решение разработчиков не связано: просто студия хочет перестраховаться и не выпускать некстгенную версию игры одновременно с главой «Чёрный лес». Напомним, что данная глава, являющаяся основным контентным дополнением в The Elder Scrolls Online в этом году, выйдет 1 июня на PC и Stadia и 8 июня на PlayStation 4 и Xbox One.

Разработчики принесли свои извинения за предоставленные неудобства, но считают, что лучше выпустить всё задуманное без непредвиденных происшествий.

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