Компания Google недостаточно фильтрует запрещённый в Российской Федерации контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него. Такие данные сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Роскомнадзор считает, что Google не в полной мере выполняет обязанности по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещённой информацией. В числе запрещённых ссылок есть те, которые ведут на сайты террористических и экстремистский организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

В ведомстве также подчёркивают, что объёмы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и иным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

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Пресс-служба Роскомнадзора сообщает, что Google является лидером по количеству неудалённого контента, который может нанести вред российским пользователям. Раньше у Twitter было больше всего «запрещёнки», но недавно соцсеть отрапортовала об удалении 91% запрещённой информации и существенно снизила свои негативные показатели.

У Google есть сутки на удаление запрещённого контента, после чего к сервисам компании могут применить меры по замедлению трафика — если удаление не произойдёт. В ведомстве также напомнили, что YouTube не удалил около 5 тысяч запрещённых материалов, 3,5 тысяч из них призывают к экстремизму.