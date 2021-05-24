Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Роскомнадзор считает, что Google и YouTube слишком медленно удаляют запрещённый контент

Сервисам дали ровно сутки на устранение всех недочётов.
6
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-12 000р на 6Tb Seagate - цены РУХНУЛИ
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке

Компания Google недостаточно фильтрует запрещённый в Российской Федерации контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него. Такие данные сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

реклама

анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
<b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Роскомнадзор считает, что Google не в полной мере выполняет обязанности по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещённой информацией. В числе запрещённых ссылок есть те, которые ведут на сайты террористических и экстремистский организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

В ведомстве также подчёркивают, что объёмы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и иным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

реклама

Пресс-служба Роскомнадзора сообщает, что Google является лидером по количеству неудалённого контента, который может нанести вред российским пользователям. Раньше у Twitter было больше всего «запрещёнки», но недавно соцсеть отрапортовала об удалении 91% запрещённой информации и существенно снизила свои негативные показатели.

У Google есть сутки на удаление запрещённого контента, после чего к сервисам компании могут применить меры по замедлению трафика — если удаление не произойдёт. В ведомстве также напомнили, что YouTube не удалил около 5 тысяч запрещённых материалов, 3,5 тысяч из них призывают к экстремизму.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google youtube роскомнадзор
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Microsoft Store нашли страницу «платинового» издания Dying Light
+
Роскомнадзор считает, что Google и YouTube слишком медленно удаляют запрещённый контент
6
Новые смартфоны Honor будут поставляться с предустановленными сервисами Google
1
Тодд Говард запретил авторам The Elder Scrolls Online раскрывать одну из главных тайн «лора» серии
7
Google впервые решила подать иск к Роскомнадзору из-за роликов на YouTube
9
Фанаты Flash-игр собрали новую версию архива со всеми памятными проектами ушедшей эпохи
6
Правительство РФ выделит бизнесу более 5,26 млрд рублей на внедрение ИИ до 2024 года
38

Интересные материалы

Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
144
Manjaro - альтернатива Windows 10
146
Устраняю типовой производственный дефект охлаждения зоны VRM материнской платы HUANAHZHI X79
70
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
5
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
7

Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
17:50
Автор пишет, что самое время избавляться от старых видеокарт и пережидать удешевления 30хх серии сидя на затычках. А разве эти самые старые видеокарты для продажи не есть эта самая затычка? Ну вот 106...
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
1injener
17:50
Началось. Продаваны перестали зажимать карты в надежде на их подорожание
Игровые видеокарты NVIDIA возвращаются в российские магазины – высокие цены и небольшой ассортимент
Asmodeus
17:48
Роскомнадзор считает, что Google и YouTube слишком медленно удаляют запрещённый контент
Ерлан Акпаев
17:48
Очевидно что это все направлено на ролики опозиции, навальный, камикадзе, новости сверхдержавы, и многие другие. Как такого призыва к экстремизму там нет, есть обсуждение того пи...ца что творится вок...
Роскомнадзор считает, что Google и YouTube слишком медленно удаляют запрещённый контент
Денис Тихонов
17:48
Народ, я не майнер, да и на кую их вертел, но это как не крути будущее и тут как на бирже (взлёт и падение), за падением часто космический рост, так что сомневаюсь, что на этом все закончится) Но пост...
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Егор Климов
17:48
Встроенная графика в процессорах будет мощнее, чем 1050, а тем более чем 1050 maxq
Xiaomi анонсировала недорогие ноутбуки RedmiBook Pro и Mi Notebook Pro на процессорах AMD Ryzen 5000
Evgeny Popov
17:47
Исходя из "логики" автора у пешно играть можно и на 10Гц мониторе :) Ну а чо? Ведь даже быстрее чем у кибер спортсменов.
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Зеновий Радеонович
17:47
ну, кто пишет "майнила", есть шанс на бережную эксплуатацию. "не разгонялась не майнила" - жаренная и в хвост и в гриву.
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
miwa
17:47
ну и зачем это тут, толку то, снижение цен будет долгим
Игровые видеокарты NVIDIA возвращаются в российские магазины – высокие цены и небольшой ассортимент
Roditch
17:46
Осталось узнать, кто карты эксплуатировал грамотно, а кто ради пары мегахешей жарил её в хвост и гриву.
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем