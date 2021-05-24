Роскомнадзор считает, что Google и YouTube слишком медленно удаляют запрещённый контент
Компания Google недостаточно фильтрует запрещённый в Российской Федерации контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него. Такие данные сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
реклама
Роскомнадзор считает, что Google не в полной мере выполняет обязанности по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещённой информацией. В числе запрещённых ссылок есть те, которые ведут на сайты террористических и экстремистский организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.
В ведомстве также подчёркивают, что объёмы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и иным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.
реклама
Пресс-служба Роскомнадзора сообщает, что Google является лидером по количеству неудалённого контента, который может нанести вред российским пользователям. Раньше у Twitter было больше всего «запрещёнки», но недавно соцсеть отрапортовала об удалении 91% запрещённой информации и существенно снизила свои негативные показатели.
У Google есть сутки на удаление запрещённого контента, после чего к сервисам компании могут применить меры по замедлению трафика — если удаление не произойдёт. В ведомстве также напомнили, что YouTube не удалил около 5 тысяч запрещённых материалов, 3,5 тысяч из них призывают к экстремизму.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила