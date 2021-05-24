Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тодд Говард запретил авторам The Elder Scrolls Online раскрывать одну из главных тайн «лора» серии

Похоже, тайна двемеров умрёт вместе с серией.
+
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-12 000р на 6Tb Seagate - цены РУХНУЛИ
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке

В мире игр весьма мало тайн, которые до сих пор будоражат умы и сердца игроков. Среди таких франшиз — The Elder Scrolls, и одна из главных загадок лора данной культовой серии — это исчезновение продвинутой расы двемеров. Мы знаем, что это был высокоразвитый эльфийский народ, предпочитавший жить глубоко под землёй или вырезать свои города прямо в горной породе, и инженерные достижения которого могут посоперничать и даже превосходят магические способности других рас.

реклама

анонсы и реклама
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
<b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

На начало действия игр серии The Elder Scrolls с момента исчезновения расы двемеров прошло несколько тысяч лет, но их устройства, которые мастера «глубинного народа» создавали с потрясающим запасом прочности, до сих пор функционируют и защищают обители своих создателей.

Естественно, всем хотелось бы узнать, что случилось с таинственной расой, на тысячи (если не десятки тысяч) лет опередившей другие расы Нирна в развитии, но, по всей видимости, Bethesda унесёт эту тайну с собой в могилу. Как пояснил в беседе с изданием GameInformer творческий руководитель The Elder Scrolls Online Рич Ламберт, когда они в один прекрасный момент решили подробнее рассказать о двемерах, глава Bethesda Game Studios и по совместительству «лицо» серии Тодд Говард напомнил им, что этот секрет никогда не будет раскрыт — тайна двемеров должна остаться тайной.

реклама

Стоит напомнить, что в The Elder Scrolls V Skyrim двемерам, населявшим значительную подземную часть территории провинции Скайрим, уделяется очень много «экранного времени». Более того, внимательные и усидчивые игроки, прошедшие все возможные игровые квесты, наверняка помнят обитающего в Коллегии Винтерхолда волшебника-учёного Арнела Гэйна, одержимого изучением таинственной расы и причин её исчезновения. Если выполнить все задания волшебника, то в их конце Гэйн, в точности повторив обстоятельства исчезновения двемеров, точно также пропадёт в вспышке света, оставив после себя лишь инструменты и спектральную «тень», как ту, которые бродили по городам двемеров в The Elder Scrolls III Morrowind.

Понять Bethesda, конечно, можно: раскрыв столь серьёзную тайну, франшиза с точки зрения её лора (сюжета, повествования) резко потеряет свой шарм. В конце концов, многие секреты должны оставаться секретами для сохранения эффекта сказки, без которого невозможна ни одна фэнтезийная ролевая игра.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks the elder scrolls online zenimax online
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тодд Говард запретил авторам The Elder Scrolls Online раскрывать одну из главных тайн «лора» серии
+
Google впервые решила подать иск к Роскомнадзору из-за роликов на YouTube
2
Фанаты Flash-игр собрали новую версию архива со всеми памятными проектами ушедшей эпохи
6
Правительство РФ выделит бизнесу более 5,26 млрд рублей на внедрение ИИ до 2024 года
37
Некстген-версия Star Wars Jedi: Fallen Order для новых консолей может выйти уже в конце июня
8
Проблемы Blizzard с выпуском игр и оттоком кадров разобраны в большом расследовании журналистов
3

Интересные материалы

Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
123
Manjaro - альтернатива Windows 10
141
Устраняю типовой производственный дефект охлаждения зоны VRM материнской платы HUANAHZHI X79
70
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
5
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
2

Сейчас обсуждают

Rimm
14:20
3090 лучше бы топили и денежку заносили))
Майнер из Австралии отапливает свой дом с помощью 4-х видеокарт и ежедневно получает за это Ethereum
Александр Попов
14:19
А чем опасно брать карту, которая майнила? Если перестанет работать в первые дни - можно будет всяко сдать по гарантии
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Kevlarxt777
14:15
3 картинки из интернета и копипаста. Хоть бы схему отвода тепла показали
Майнер из Австралии отапливает свой дом с помощью 4-х видеокарт и ежедневно получает за это Ethereum
FillWillson
14:13
А хохлоботы это кто? Ну ты же понимаешь что Россия - это не только передачи по тв, и не только Москва, да и российское правительство в ФСЗН не платит или платит? Можешь просветить, космонавт? А в Росс...
Правительство РФ выделит бизнесу более 5,26 млрд рублей на внедрение ИИ до 2024 года
phrase
14:12
Разумно. Как раз лето начинается.
Майнер из Австралии отапливает свой дом с помощью 4-х видеокарт и ежедневно получает за это Ethereum
Manager
14:11
Выгоду получат производители и продавцы дисков, а также майнеры и разработчики Чиа. А платить повышенную цену за диски будут все потребители (к сожалению). Поэтому для себя лично я решил компенсироват...
Добыча криптовалюты Chia Coin превратилась в лотерею, а шанс выигрыша для майнеров упал в 166 раз
Дмитрий Скрипников
14:09
А можно не как гопник из подворотни общаться? Или "успешный майнер" это синоним гопника?
Сколько FPS нужно здоровому человеку
1injener
14:08
Вот это бутерброд из видеокарт. Жарятся хорошо
Майнер из Австралии отапливает свой дом с помощью 4-х видеокарт и ежедневно получает за это Ethereum
Руслан Черванёв
14:07
Это больше похоже на крик души
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Melofon
14:04
Спасибо кэп, но я про то что он тут как и многие мечтатели рассказывают что если бы они купили много карт или если бы знали что будет майнинг-бум то... и т.д. и т.п.
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем