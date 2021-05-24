В мире игр весьма мало тайн, которые до сих пор будоражат умы и сердца игроков. Среди таких франшиз — The Elder Scrolls, и одна из главных загадок лора данной культовой серии — это исчезновение продвинутой расы двемеров. Мы знаем, что это был высокоразвитый эльфийский народ, предпочитавший жить глубоко под землёй или вырезать свои города прямо в горной породе, и инженерные достижения которого могут посоперничать и даже превосходят магические способности других рас.

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На начало действия игр серии The Elder Scrolls с момента исчезновения расы двемеров прошло несколько тысяч лет, но их устройства, которые мастера «глубинного народа» создавали с потрясающим запасом прочности, до сих пор функционируют и защищают обители своих создателей.

Естественно, всем хотелось бы узнать, что случилось с таинственной расой, на тысячи (если не десятки тысяч) лет опередившей другие расы Нирна в развитии, но, по всей видимости, Bethesda унесёт эту тайну с собой в могилу. Как пояснил в беседе с изданием GameInformer творческий руководитель The Elder Scrolls Online Рич Ламберт, когда они в один прекрасный момент решили подробнее рассказать о двемерах, глава Bethesda Game Studios и по совместительству «лицо» серии Тодд Говард напомнил им, что этот секрет никогда не будет раскрыт — тайна двемеров должна остаться тайной.

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Стоит напомнить, что в The Elder Scrolls V Skyrim двемерам, населявшим значительную подземную часть территории провинции Скайрим, уделяется очень много «экранного времени». Более того, внимательные и усидчивые игроки, прошедшие все возможные игровые квесты, наверняка помнят обитающего в Коллегии Винтерхолда волшебника-учёного Арнела Гэйна, одержимого изучением таинственной расы и причин её исчезновения. Если выполнить все задания волшебника, то в их конце Гэйн, в точности повторив обстоятельства исчезновения двемеров, точно также пропадёт в вспышке света, оставив после себя лишь инструменты и спектральную «тень», как ту, которые бродили по городам двемеров в The Elder Scrolls III Morrowind.

Понять Bethesda, конечно, можно: раскрыв столь серьёзную тайну, франшиза с точки зрения её лора (сюжета, повествования) резко потеряет свой шарм. В конце концов, многие секреты должны оставаться секретами для сохранения эффекта сказки, без которого невозможна ни одна фэнтезийная ролевая игра.