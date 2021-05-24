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Фанаты Flash-игр собрали новую версию архива со всеми памятными проектами ушедшей эпохи

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В конце прошлого года компания Adobe покончила с Flash, объявив о завершении её поддержки и дальнейшего развития. Технология ранее была востребована не только у веб-дизайнеров, но и, скажем, у создателей примитивнейших игр, большинство из которых было беспроглядным мусором. Группа энтузиастов приняла решение собрать в единый каталог самые памятные экземпляры ушедшей эпохи, ознакомиться с которыми теперь может любой желающий.

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Единый сборник Flash-игр доступен для скачивания на сайте вышеупомянутой группы неравнодушных пользователей. Размер самого пакета постоянно увеличивается (сейчас это 133 Мбайта), игры доступны для запуска в высоком разрешении и поддерживают таблицу рекордов.

Энтузиасты планируют и дальше обновлять свой сборник, актуальная версия архива FGA (Flash Game Archive) имеет порядковый индекс 2.09 и может похвастаться функцией поиска по тегам и увесистым справочником.

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https://www.reddit.com/r/btc/comments/c6fk0u/hodlers_dont_care/
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