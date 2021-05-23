Правительство РФ выделит бизнесу более 5,26 млрд рублей на внедрение ИИ до 2024 года
Правительство Российской Федерации утвердило распоряжения о развитии программ искусственного интеллекта. Бизнес может рассчитывать на получение господдержки при реализации проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Правила получения помощи уже утверждены, соответствующий документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
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Самый главный момент — деньги будут распределяться на конкурсной основе. Полученные средства разрешается направлять на приобретение оборудования и программного обеспечения, оплату услуг программистов, обслуживание рабочих мест и даже аренду офисных помещений. Установлено, что размер субсидии для одного получателя не может превышать 100 млн рублей, а до 2024 года федеральному проекту «Искусственный интеллект» планируют выделить из бюджета 5,26 млрд рублей.
Правительство также в ближайшее время утвердит правила субсидирования тематических мероприятий, в рамках которых учащиеся школ и университетов смогут разрабатывать свои проекты в сфере ИИ. Отличившиеся смогут рассчитывать на менторство, экспертную оценку и помощь в выводе продукта на рынок.
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В Документе также описывается вариант с оплатой профильного образования, благодаря которому тысячи россиян смогут получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по ИИ. На профильное образование до 2024 года планируется выделить 1,23 млрд рублей.
Предполагается, что представленные в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» решения простимулируют цифровую трансформацию экономики Российской Федерации и послужат толчком для социально-экономического развития страны.
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