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Другое

Правительство РФ выделит бизнесу более 5,26 млрд рублей на внедрение ИИ до 2024 года

Субсидирование профильного обучения тоже предусматривается.
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Правительство Российской Федерации утвердило распоряжения о развитии программ искусственного интеллекта. Бизнес может рассчитывать на получение господдержки при реализации проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Правила получения помощи уже утверждены, соответствующий документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

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Самый главный момент — деньги будут распределяться на конкурсной основе. Полученные средства разрешается направлять на приобретение оборудования и программного обеспечения, оплату услуг программистов, обслуживание рабочих мест и даже аренду офисных помещений. Установлено, что размер субсидии для одного получателя не может превышать 100 млн рублей, а до 2024 года федеральному проекту «Искусственный интеллект» планируют выделить из бюджета 5,26 млрд рублей.

Правительство также в ближайшее время утвердит правила субсидирования тематических мероприятий, в рамках которых учащиеся школ и университетов смогут разрабатывать свои проекты в сфере ИИ. Отличившиеся смогут рассчитывать на менторство, экспертную оценку и помощь в выводе продукта на рынок.

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В Документе также описывается вариант с оплатой профильного образования, благодаря которому тысячи россиян смогут получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по ИИ. На профильное образование до 2024 года планируется выделить 1,23 млрд рублей.

Предполагается, что представленные в рамках федпроекта «Искусственный интеллект» решения простимулируют цифровую трансформацию экономики Российской Федерации и послужат толчком для социально-экономического развития страны.

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i_ran_past
23:16
А в любой другой стране не воССтанут?
Правительство РФ выделит бизнесу более 5,26 млрд рублей на внедрение ИИ до 2024 года
Gonshik
23:13
Началом конца было слияние с Activision. Неприкасаемых нет, издатель в конечном итоге уничтожает все. Это еще EA доказали, которые похоронили десятки талантливых студий и франшиз.
Проблемы Blizzard с выпуском игр и оттоком кадров разобраны в большом расследовании журналистов
Михаил
23:10
В этой стране опасно внедрять ИИ, ибо если роботы доберутся до оружия то они востанут против своих хозяев.
Правительство РФ выделит бизнесу более 5,26 млрд рублей на внедрение ИИ до 2024 года
Alex23
23:10
Не устану повторять, даже "патриарх высшего интернета" сказал что игра калл, денег она не принесла и второй части не быть, вот и скинули ее на пк мелочи соскрести.
Days Gone стартовала с первого места в недельном чарте продаж Steam
Каа
23:09
Товарищу тоже такую сборку купил - доволен, как слон. С нагревом тоже порядок, вентилятор корпуса сверху помогает.
Устраняю типовой производственный дефект охлаждения зоны VRM материнской платы HUANAHZHI X79
samsuzzamansagor
23:08
https://fortfrances.ca/sites/default/files/webform/resumes/video-live-bt19.html https://fortfrances.ca/sites/default/files/webform/resumes/video-live-bt20.html https://fortfrances.ca/sites/default/fil...
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
Alex23
23:07
Пачан лучше вкинь петушка и мем про 100к осенью Кстати игра калл, не знаю зачем ее портировали тут соглы
Days Gone стартовала с первого места в недельном чарте продаж Steam
samsuzzamansagor
23:07
https://fortfrances.ca/sites/default/files/webform/resumes/video-hp-v37.html https://fortfrances.ca/sites/default/files/webform/resumes/video-hp-v38.html https://fortfrances.ca/sites/default/files/web...
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
Каа
23:07
Самое обидно, что таких, как ты, мягко сказать - умалишённых, всё больше на сей планете.
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MriS
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