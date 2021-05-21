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Ubisoft отложила релизы ближайшего контента для Watch Dogs Legion

Чтобы убедиться в их готовности.
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Ubisoft осознаёт, что лучше немного потерпеть и сделать всё качественно, чем поспешить и по итогу всех только насмешить. Поэтому сегодня компания объявила об изменении планов выпуска ближайших обновлений и дополнений к Watch Dogs Legion.

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Во-первых, крупное обновление 4.5, которое должно было выйти в конце мая, отложили до первого июня. Обновление порадует возможностью активировать режим с 60 fps на PlayStation 5 и Xbox Series, добавит нового оперативника, поддержку «кроссгенного» мультиплеера, а также новыми миссиями для совместного режима.

Во-вторых, дополнение Bloodline в котором появятся герои Watch Dogs Эйден Пирс и Watch Dogs 2 Ренч, перенесли с конца июня на начало июля.

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И в-третьих, на август отложили выход обновления 5.5, в котором появятся два новых PvP-режима Invasion и Extraction, а также целая серия посвящённых кроссоверу с Assassin’s Creed событий и контента. В игру вступит новая оперативница Дарси — член ордена Ассасинов, с соответствующими миссиями и мировым событием. Также заявлено появление одиночного режима Resistance, игровые улучшения и дополнительные бесплатные награды.

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