Давненько мы что-то не вспоминали про симулятор глобальных баталий Ultimate Epic Battle Simulator 2. Повода не было, но сегодня он появился: разработчики проекта из Brilliant Game Studios опубликовали 24-минутный видеоролик, в котором 400 тысяч римлян сражаются с 700 тысячами средневековых рыцарей. Не спрашивайте, как это возможно — данная игра не про историческую справедливость, а в первую (да и в последнюю, наверное, тоже) очередь про демонстрацию возможностей её движка, способного отрисовывать столь внушительное количество персонажей на экране.

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Релиз Ultimate Epic Battle Simulator 2 запланирован на эту осень, пока без конкретики. Известно, что игра порадует наличием кампании, а также специального режима с зомби-апокалипсисом.