Всего через полторы недели состоится релиз дополнения The Burning Crusade для Classic-версии World of Warcraft. По такому случаю Blizzard решила пополнить «реквизит» в своём офисе высококачественной репликой клинков Иллидана — одного из основных персонажей вселенной Warcraft и «парня с обложки» дополнения The Burning Crusade.

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Для этого Blizzard обратилась к мастерам из Hench and Scrap Foundry, занимающимся изготовлением реквизита, в том числе для косплееров. Ребята воссоздали клинки Иллидана (парные клинки Аззидана) в натуральную величину — около 1,8 метров в длину. Наибольшую сложность в производстве оказали сами клинки: чтобы сделать их светящимися, клинки должны быть полыми, но при этом достаточно прочными, чтобы выдержать не только собственный вес, но и дальнюю перевозку. В каждый клинок встроены специальные миниатюрные проекторы, обеспечивающие им каноничное зелёное свечение. Ну и в качестве вишенки на торте — клинки позолочены 140 листами настоящего сусального золота.

реклама To mark the upcoming launch of #BurningCrusade Classic, we brought in the team at @HASfoundry to craft Illidan's famous weapons, the Twin Blades of Azzinoth.



🎦 See how they turned out: pic.twitter.com/vpOgKfv9Ia — Blizzard ANZ (@Blizzard_ANZ) May 18, 2021

Напомним, что Burning Crusade Classic выйдет 2 июня — в 01:00 по московскому времени. К сожалению, это будет среда, поэтому стать свидетелями повторного запуска культового дополнения для культовой игры смогут только те, кому по тем или иным причинам не нужно рано утром вставать на работу/учёбу.