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Создатели Biomutant показали, как этот ролевой экшен выглядит на PS5 и Xbox Series X|S

4K для PS5 пришлось временно отключить.
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Разработчики из Experiment 101 совместно с издательством THQ Nordic рассказали и показали, как грядущий ролевой экшен Biomutant выглядит на всех заявленных для него платформах. Здесь нужно напомнить, что данная игра в момент релиза будет работать на «некстгене» по технологии обратной совместимости — полноценную поддержку всех возможностей PS5 и Xbox Series X|S добавят позже.

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Технические особенности работы Biomutant на разных платформах были описаны достаточно подробно. Так, на PS5 игра будет выдавать 1080p с масштабированием до 4K при 60 fps — от настоящего 4K авторы временно отказались из-за проблем с производительностью.

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Старшая Xbox Series X выдаст в игре динамическое 4K при 60 fps, а Xbox Series S представит Biomutant в динамическом 1440p при 30 fps. Забавный факт с этой консолью заключается в том, что у разработчиков не было её в офисе, поэтому и записать с неё геймплей не получилось.

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Ролики с записанным игровым процессом Biomutant на PlayStation 5 и Xbox Series X прикреплены к этой заметке. Релиз проекта намечен на 25 мая.

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