Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разнообразие планет и их обитателей — в новом трейлере Ratchet & Clank: Rift Apart

Выпуск роликов от Insomniac идёт по плану.
+
RTX 3080 Asus Gaming в Ситилинке
Самая необычная RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Gigabyte в продаже
Еще одна RTX 3080 в продаже

Как и было обещано ранее, студия Insomniac Games выпустила новый ролик по Ratchet & Clank: Rift Apart, посвящённый локациям. Само видео получилось максимально коротким, зато к разнообразию представленных локаций никаких вопросов нет.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в Compeo.ru
Galaxy S21 - цена упала на порядок
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
RTX 3080 - это вещица для очень богатых
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Нам показали семь миров, некоторые из них мы уже видели ранее. Так, мы в очередной раз полюбовались Саргассой с её «эпическими и манящими пейзажами». Потом увидели спрятанную смертельную ловушку под названием Молонот и поездки на монорельсе планеты Торрен IV. Разработчики подчёркивают, что в Rift Apart игроков будут ждать новые планеты, новые версии старых планет и «версии старых и новых планет» из альтернативных измерений.

реклама

Релиз Ratchet & Clank: Rift Apart запланирован на 11 июня эксклюзивно на Playstation 5.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

insomniac games ratchet & clank rift apart
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разнообразие планет и их обитателей — в новом трейлере Ratchet & Clank: Rift Apart
+
Авторы Back 4 Blood представили героев зомби-боевика с помощью нового трейлера
1
Похоже, Crytek намекает на ремастер Crysis 2
10
В Epic Games Store стартовала «мегараспродажа» с большими скидками на Cyberpunk 2077, Outriders, Watch Dogs Legion и другие игры
5
Таинственным подарком в Epic Games Store стала NBA 2K21
22
Творческий руководитель The Ascent считает, что полное раскрытие потенциала PS5 и Xbox Series потребует времени
4

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 25
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
78
5 способов избежать перегрева видеокарты при майнинге на игровом компьютере в жару
43
Сколько FPS нужно здоровому человеку
287
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
90
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
7
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Тест iOS 14.6 Beta 3 (сборка 18F5065a) на iPhone 7 (модель A1778)

Сейчас обсуждают

zoRRo
22:08
Сижу на вин 95 уже 23 года и все норм.Зачем токой бред писать
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
wooopggabg
22:08
Тоже с дырами из новости выше?
Qualcomm анонсировала 6 нм чипсет Snapdragon 778G
Renegade1979
22:08
Анализируя изображения с камеры, искусственный интеллект может даже настучать в кетайскую гебню Пингпонг
Huawei выпустила доступные 4K-телевизоры на базе HarmonyOS с рекламой во время включения
Андрюха Чебоксарский
22:06
СократитЬся!??? в каком классе автор учится?
Разработчики Ethereum: переход на PoS и отказ от майнинга сократит энергопотребление сети на 99,95%
Renegade1979
22:06
Чиво? Чурки папуасские вкрай берега попутали! Влепить им ембаргу на муриканские электроники. И отключить их от Swift! https://country-music.ru/wp-content/uploads/2016/01/country-music-artist_0029_swif...
Европейские производители выразили сомнение в необходимости скорейшего освоения передовой литографии
sanek8
22:03
установить и похрен на все обновления, 3 года LSTB и никаких проблем
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
DarkShaman
22:02
На фоне мирового дифицита полупроводников АМД вкладывает деньги не в строительство собственных фабрик, а в выкуп акций... Ню-Ню
Двадцать лет спустя: AMD потратит на выкуп собственных акций $4 млрд
neSaint
22:01
Hunt: Showdown - у них есть, очень оригинальная игра минус только один - хардкорна как Arma и поэтому не популярна
Похоже, Crytek намекает на ремастер Crysis 2
Чай с лимончиком
22:01
Уважаемый писака, причём здесь киберпанк?
В Skyrim одновременно добавили более 500 модов, превратив игру в Cybepunk 2077
Sergio Pro
22:00
Все есть на торрентах..
В Epic Games Store стартовала «мегараспродажа» с большими скидками на Cyberpunk 2077, Outriders, Watch Dogs Legion и другие игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем