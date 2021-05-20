Разнообразие планет и их обитателей — в новом трейлере Ratchet & Clank: Rift Apart
Как и было обещано ранее, студия Insomniac Games выпустила новый ролик по Ratchet & Clank: Rift Apart, посвящённый локациям. Само видео получилось максимально коротким, зато к разнообразию представленных локаций никаких вопросов нет.
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Нам показали семь миров, некоторые из них мы уже видели ранее. Так, мы в очередной раз полюбовались Саргассой с её «эпическими и манящими пейзажами». Потом увидели спрятанную смертельную ловушку под названием Молонот и поездки на монорельсе планеты Торрен IV. Разработчики подчёркивают, что в Rift Apart игроков будут ждать новые планеты, новые версии старых планет и «версии старых и новых планет» из альтернативных измерений.
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Релиз Ratchet & Clank: Rift Apart запланирован на 11 июня эксклюзивно на Playstation 5.
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