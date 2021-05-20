Издатель Warner Bros. Games опубликовал новый трейлер экшена Back 4 Blood, посвящённый его основным персонажам. Как оказалось, в грядущем кооперативном онлайн-шутере эти самые «чистильщики» — максимально разноплановые герои с уникальными способностями. Пройдёмся по каждому из них.

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Уокер — лидер команды, ветеран войны. Умеет повышать точность стрельбы с каждой выпущенной пулей, попавшей в цель. Наносит повышенный урон и может лечить других членов команды.

Док — тут всё понятно по имени. Лечит эффективнее других героев, когда у них остаётся минимальное количество здоровья. Даёт бонусы к защите от травм.

Хоффман — самый старший член команды. При устранении врагов генерирует у них выпадающие патроны, а при наличии персонажа в команде ёмкость магазинов союзников увеличивается.

Ма — пожилая барышня, любящая заботиться о других. При наличии в команде даёт каждому участнику одно дополнительное возрождение и может моментально их возрождать сама во время матча.

Джим — снайпер, который увеличивает свой урон при серии попаданий во врага. Умеет предоставлять союзникам специальную ауру, которая повышает наносимые ими повреждения по уязвимым местам противника.

Карли — разведчик, способная находить ловушки и другие спрятанные на уровне неприятности. Располагает дополнительным слотом в быстром доступе и предоставляет союзникам бонус к скорости.

Эвенджело — новенький в команде, которому ещё самому нужно учиться выживать в жёстких условиях Back 4 Blood. Может похвастаться высокой скоростью восстановления выносливости и аурой, которая увеличивает скорость бега союзников.

Холли — любительница холодного оружия, биты по имени Дотти. Умеет восстанавливать полоску здоровья при каждом устранении врага, может похвастаться повышенным сопротивлением к урону, а наличие девушки в команде повышает выживаемости союзников.

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В представленном ролике нам также показали несколько уникальных врагов с уникальными способностями. Без очевидных отсылок к Left 4 Dead дело не обошлось.

Студия Turtle Rock собирается выпустить Back 4 Blood 12 октября, если не случится переносов. В марте нынешнего года разработчикам, как раз, пришлось отложить релиз для дополнительного тестирования игры.