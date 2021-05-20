Embracer Group ведёт переговоры о покупке с более чем 150 компаниями и готовит 160 игр
Ненасытный конгломерат Embracer Group, который ныне представляет чуть ли не крупнейшее объединение так или иначе связанных с видеоиграми компаний, среди которых, в частности, Deep Silver, THQ Nordic и Gearbox Entertainment, даже не думает снижать темпы своего расширения. В своём финансовом отчёте конгломерат упомянул, что ведёт переговоры со 150-ю компаниями, причём с двадцатью из них переговоры уже находятся на поздних стадиях.
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Будучи гигантским игровым объединением, Embracer Group также рапортует о немыслимом количестве разрабатываемых под его началом игр: сейчас их свыше ста шестидесяти, причём сто пять из них — это игры по совершенно новым или же «спящим» франшизам.
Компания довольна объёмом предзаказов Biomutant — они превзошли её ожидания. Продажи фэнтезийного выживача Valheim достигли 6,8 миллионов копий, а к концу июня, по плану компании, перевалят за 8 миллионов копий.
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Продолжается создание новых игровых студий. Так, например, Deep Silver воссоздала коллектив Free Radical Design, который займётся возрождением франшизы Timesplitters. Что особенно важно — в составе воссозданной студии присутствуют ветераны Timesplitters — Стив Эллис и Дэвид Доак.
За прошлый год чистые продажи продуктов конгломерата Embracer Grou[ составили 9,024 млрд шведских крон ($1,08 млрд).
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