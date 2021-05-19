Microsoft решила окончательно распрощаться с браузером Internet Explorer — программу уберут с серверов компании и остановят её поддержку. Эта информация появилась в официальном блоге компании, поэтому в намерениях редмондцев сомневаться не приходится.

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На 15 июня 2022-го года намечено окончательное решение вопроса существования Internet Explorer 11. Программу сделают доступной для корпоративных клиентов, для обычных пользователей же всё закончится — им рекомендовано перейти на современный браузер Edge.

Актуальный браузер от Microsoft не только работает на базе зарекомендовавшего себя движка Chromium, но и содержит в себе специальный режим совместимости с Internet Explorer. В последнем случае страницы просто загружаются на старом движке, режим обещают поддерживать до 2029-го года.