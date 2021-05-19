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Ролевая игра The Outer Worlds от Obsidian разошлась тиражом в более чем 3 млн копий

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Компания Take-Two Interactive поделилась информацией о настоящем и будущем ролевой игры The Outer Worlds от Obsidian Entertainment, сделано это было в рамках финансового отчёта для инвесторов. С момента релиза проект разошёлся по миру тиражом более 3 миллионов копий, в середине прошлого года было продано 2,8 миллиона копий. То есть, за год разработчики и издатель смогли увеличить показатель только на 200 тысяч, что всё равно оказалось выше возложенных ожиданий.

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Ещё один ожидаемый момент с дальнейшей судьбой The Outer Worlds связан со сменой издательства. Оригинальную игру помогало издавать Private Division, дочернее подразделение Take-Two Interactive, а теперь продвижением и распространением новых проектов Obsidian Entertainment займётся Microsoft.

О самой возможности выпуска сиквела The Outer Worlds пока можно только догадываться — внятных новостей по этому поводу не было, только слухи.

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Renegade1979
19:08
Пруфлинки где, бот?
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phrase
19:06
Единственный геноцид, который был это культурный геноцид в форме украинизации. Осуждаешь украинизацию или за одно со Стралиным?
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h2o
19:06
)))) давай ещё
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rust1974
19:05
Да, хомяков побрили по самое не балуйся...
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phrase
19:04
Лол, с чего ты вообразил, что власовцы - русские? Власовцов в основном на Украине собирали, очевидно, что большинство было украинцами. Так что, да, вы исторические нацисты, лол.
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Alex Fduch
19:03
И почему оно все не рухнуло в момент когда прокуратура уже завела дело? Что случилось 19 мая?) Ты аналитик 100 лвл
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phrase
19:03
В РФ таких, как Тесак, сажают, а на Украине должности дадут. Ну, еще марши в честь нацистов устраивают. Нацисты они такие нацисты.
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Ultimauser
19:02
Остальные 50 слил по 100 рублей?
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ахахах
19:01
в прошлый майнинг,где-то через год на новые цены поползли реально в низ в магазинах.А на авито бу раньше будут продавать майнеры
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Pa4an
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Рынок криптовалют обвалился - Bitcoin, Ethereum, BNB и Doge потеряли более 40% стоимости за неделю
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