Компания Take-Two Interactive поделилась информацией о настоящем и будущем ролевой игры The Outer Worlds от Obsidian Entertainment, сделано это было в рамках финансового отчёта для инвесторов. С момента релиза проект разошёлся по миру тиражом более 3 миллионов копий, в середине прошлого года было продано 2,8 миллиона копий. То есть, за год разработчики и издатель смогли увеличить показатель только на 200 тысяч, что всё равно оказалось выше возложенных ожиданий.

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Ещё один ожидаемый момент с дальнейшей судьбой The Outer Worlds связан со сменой издательства. Оригинальную игру помогало издавать Private Division, дочернее подразделение Take-Two Interactive, а теперь продвижением и распространением новых проектов Obsidian Entertainment займётся Microsoft.

О самой возможности выпуска сиквела The Outer Worlds пока можно только догадываться — внятных новостей по этому поводу не было, только слухи.