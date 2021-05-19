Как Золушка и туфелька: Codemasters довольна сотрудничеством с EA
С начала этого года Codemasters принадлежит Electronic Arts и станет одним из основных инструментов в деле вывода издательства на мировой рынок гоночных игр. По прошествии нескольких месяцев руководство студии решило рассказать журналистам о преимуществах данного сотрудничества.
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По словам главы Codemasters Франка Санье, интеграция компаний происходит гораздо быстрее, чем он предполагал: всего за два полных месяца удалось добиться впечатляющего уровня объединения всех отделов компаний. Господин Санье не обошёлся без красноречия, сравнив ситуацию с идеально подходящей под руку перчаткой или же туфелькой Золушки, где роль туфельки отведена Electronic Arts.
Кроме того, как утверждает глава Codemasters, издатель ни на чём не настаивает, всегда прислушивается к мнению студии, и при всем этом предоставляет огромные возможности в деле маркетинга, аналитической платформы и богатого опыта в плане сервисов. Кроме того, глава Codemasters отмечает, что у Electronic Arts за плечами огромный опыт в деле выпуска гоночных игр — с Need for Speed, Real Racing, Burnout и другими франшизами — и компания уверена, что сотрудничество будет взаимовыгодным.
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Первой игрой Codemasters, выпущенной под покровительством Electronic Arts, станет F1 2021 — её релиз запланирован на 16 июля на всех крупных актуальных платформах.
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