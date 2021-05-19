Хотя мы уже почти прожили половину текущего календарного года, ещё не все компании успели опубликовать отчёты за минувший год финансовый. Среди задерживающихся, но не опаздывающих, издательство Take-Two Interactive, владеющее Rockstar Games и, как следствие, франшизами Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Несколько часов назад очередь публикации финансового отчёта добралась и до него.

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Благодаря данной публикации, например, выяснилось, что франшиза Grand Theft Auto по состоянию на 31 марта текущего года разошлась тиражом более чем в 345 миллионов экземпляров, из которых 145 миллионов приходятся на её пятую номерную часть. Take-Two напомнила, что Grand Theft Auto V стала самой быстропродаваемой в рознице игрой (быстрее всех развлекательных проектов заработала миллиард долларов). Что касается мультиплеерного сегмента проекта — Grand Theft Auto Online — то он постоянно развивается, регулярно получает обновления, а во второй половине этого года получит отдельную от Grand Theft Auto V версию.

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Что касается планов на будущее, то они практически наполеоновские. К концу 2024 года Take-Two намеревается выпустить 62 проекта различных классов, жанров и моделей распространения. До конца текущего финансового года компания также планирует выпустить шесть обновлённых версий уже существующих игр и один новый проект от Gearbox.

Франшиза Red Dead Redemption на конец отчётного периода разошлась тиражом в 60 миллионов копий, Borderlands — 70 миллионов, Sid Meier’s Civilization — 57 миллионов, а серия NBA — 111 миллионов.

Что касается общих продаж игр Take-Two, то они закономерно рекордные: за прошлый финансовый год компания заработала $3,55 млрд. Почти две трети всех продаж приходятся на микротранзакции, а доля розницы в общей сумме — всего 450 миллионов долларов; остальное приходится на «цифру».