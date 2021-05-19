Продажи Grand Theft Auto V превысили 145 миллионов копий, а Take-Two готовит четыре новых игры
Хотя мы уже почти прожили половину текущего календарного года, ещё не все компании успели опубликовать отчёты за минувший год финансовый. Среди задерживающихся, но не опаздывающих, издательство Take-Two Interactive, владеющее Rockstar Games и, как следствие, франшизами Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Несколько часов назад очередь публикации финансового отчёта добралась и до него.
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Благодаря данной публикации, например, выяснилось, что франшиза Grand Theft Auto по состоянию на 31 марта текущего года разошлась тиражом более чем в 345 миллионов экземпляров, из которых 145 миллионов приходятся на её пятую номерную часть. Take-Two напомнила, что Grand Theft Auto V стала самой быстропродаваемой в рознице игрой (быстрее всех развлекательных проектов заработала миллиард долларов). Что касается мультиплеерного сегмента проекта — Grand Theft Auto Online — то он постоянно развивается, регулярно получает обновления, а во второй половине этого года получит отдельную от Grand Theft Auto V версию.
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Что касается планов на будущее, то они практически наполеоновские. К концу 2024 года Take-Two намеревается выпустить 62 проекта различных классов, жанров и моделей распространения. До конца текущего финансового года компания также планирует выпустить шесть обновлённых версий уже существующих игр и один новый проект от Gearbox.
Франшиза Red Dead Redemption на конец отчётного периода разошлась тиражом в 60 миллионов копий, Borderlands — 70 миллионов, Sid Meier’s Civilization — 57 миллионов, а серия NBA — 111 миллионов.
Что касается общих продаж игр Take-Two, то они закономерно рекордные: за прошлый финансовый год компания заработала $3,55 млрд. Почти две трети всех продаж приходятся на микротранзакции, а доля розницы в общей сумме — всего 450 миллионов долларов; остальное приходится на «цифру».
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