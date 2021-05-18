Авторы Ratchet & Clank: Rift Apart рассказали о пушках главных героев и акробатических приёмах
Разработчики из Insomniac Games опубликовали новый трейлер технологичного платформера Ratchet & Clank: Rift Apart, который посвящён пушкам и системе перемещений. Авторы планируют выпустить ещё два видео, которые поближе познакомит публику с возможностями игры перед её релизом.
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Разнообразие пушек несложно заметить даже в более ранних трейлерах: Ратчет и Ривет используют целый арсенал нового взрывного оружия, включающий оросители, осколочные гранаты и различные автоматические пистолеты. В студии Insomniac Games подчёркивают, что контролер DualSense позволит игрокам отличать пушки от ощущений во время стрельбы.
Система перемещений между разными платформами организована тут таким образом, что на них самому попасть не получится — нужно использовать специальное устройство для телепортации. Перед неминуемым столкновением с врагом игроку важно использовать фантомный прыжок, увидеть его в действии можно было в других трейлерах Rift Apart.
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В новых роликах по игре авторы обещают побольше рассказать об уникальных мирах, перемещение между которыми, напомним, будет происходить практически мгновенно благодаря техническим возможностям PlayStation 5.
Релиз Ratchet & Clank: Rift Apart запланирован на 11 июня.
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