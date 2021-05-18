Рэмбо во всей красе в специальном трейлере Call of Duty Warzone и Black Ops Cold War
Activision совместно с участвующими в разработке Call of Duty Warzone и Call of Duty Black Ops Cold War студиями уже столько раз «протизерила» появление в игре обликов главных героев культовых боевиков 1980-х, попутно огласив дату запуска соответствующего внутриигрового события, что публикация соответствующего полноценного видео должна была состояться со дня на день. Так оно и произошло: в сопутствующем скорому запуска события «80s Action Heroes» трейлере разработчики во всей красе показали облик Рэмбо.
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Хотя в ролике и засветился только Рэмбо, из предыдущих публикаций Activision нам также известно, что в игре появится ещё как минимум Джон Макклейн (Крепкий орешек).
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Старт события назначен на 20 мая.
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