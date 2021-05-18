Лёд и пламя в свежем трейлере Total War Warhammer III
Creative Assembly, по всей видимости, решила утопить нас в различных посвящённых Total War Warhammer III видеороликах, нагнетая немыслимое количество «хайпа». Переизбыток ожиданий нередко становится проблемой, но, надеемся, перед нами не тот случай, и ожидания будут полностью оправданы. Так что смотрим эффектный видеоролик, в котором фракция Кислев во главе с царицей Катариной сражается с армией недоброжелателей.
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В арсенале Кислева не только пехотные войска, но и могущественные животные при поддержке магии, благодаря которой проходящую в царстве льда и снега баталию сопровождает огонь. Выглядит, несмотря на весь ужас происходящего, весьма романтично.
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Релиз Total War Warhammer III должен состояться когда-нибудь в конце этого года.
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