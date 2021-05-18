Как известно, контентные добавки в Rainbow Six Siege, в которых появляются новые оперативники и перерабатываются поля боя, называют «операциями». Благодаря тизеру от Ubisoft теперь мы знаем, как будет называться новая такая операция в популярном тактическом шутере компании — North Star (Полярная звезда).

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Что конкретно ждёт игроков в следующем обновлении, пока неизвестно, но из предыдущих публикаций Ubisoft можно прийти к выводу, что в Rainbow Six Siege появится оперативник-представитель племени стони (накода) — одного из коренных народов западной части Канады. Судя по тому, что на постере операции указан вертолёт, расцветка которого напоминает таковую у канадских экстренных служб, рискнём предположить, что там изображено именно второе по площади государство в мире.

По слухам, новый персонаж будет отличаться целительными способностями. Естественно, бить в бубен он не будет, вместо этого в его арсенале якобы представлен специальный дрон-целитель.

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Все подробности обновления поведают уже в ближайшее время.