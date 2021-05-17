Популярнейший стример Ninja заработал $5 млн за месяц с реферальных кодов в Fortnite
Тайлер Блевинс, лучше известный в геймерском сообществе под псевдонимом Ninja, достиг колоссальных успехов в стримерском деле. Личность столь популярная, что активно сотрудничает с разработчиками игр, в частности, с Epic Games в её сверхуспешной королевской битве Fortnite. Естественно, и оплачивается деятельность Ninja соответствующим образом, о чём он не стесняется говорить во время своих прямых эфиров.
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В частности, недавно Ninja обмолвился, что в один наиболее успешный месяц заработал пять миллионов долларов за счёт реферальных кодов на свои тематические «товары» в Fortnite. Напарник Ninja по игровому процессу в этот момент издал шокированный звук и заявил, что стример за месяц заработал больше, чем его родственники за всю жизнь.
По правилам внутриигрового магазина Fortnite, стримеры получают 5 % от стоимости покупок своих игровых товаров. Таким образом, фанаты Ninja только за один месяц потратили на его товары больше 100 миллионов долларов.
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