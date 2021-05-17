До запуска долгожданного огромного дополнения Odyssey для космоэкшена Elite Dangerous осталось всего каких-то два дня, поэтому разработчики из Frontier Developments решили внести некоторую ясность касательно механизма его (дополнения) работы.

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Итак, изначально дополнение Odyssey разделит пользователей Elite Dangerous на два лагеря: тех, у кого аддон есть, и тех, у кого нет. Эти группы будут играть отдельно друг от друга, что вызвано огромным количеством нововведений в дополнении и улучшениями в графическом плане. При желании, конечно, обладатели Odyssey могут запустить игру в режиме Horizons (базовая версия) и продолжить играть вместе со всеми, однако в таком случае они потеряют доступ ко всем привносимым аддоном нововведениям и улучшениям.

К счастью, сегрегация по аддоновому признаку будет продолжаться недолго: вместе с релизом на консолях PlayStation и Xbox осенью разработчики выпустят крупное обновление, которое вновь объединит игроков. Единственное исключение — возможность выйти из своего космического корабля и пешочком погулять по планете: её зарезервируют исключительно для обладателей дополнения Odyssey.

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Важно отметить, что система персонажей, которые и будут выползать из кабины пилотов, является главным нововведением Odyssey, вокруг которого крутилась вся предпродажная кампания дополнения. Кроме того, в дополнении появится режим совместного прохождения и даже функция рейдов. Релиз 19 мая, цена вопроса — 725 рублей.