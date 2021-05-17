История файтинга Samurai Shodown (2019) и платформы PC не лишена неприятных моментов: сначала разработчики «тормозили» с производством PC-порта вообще, а затем неприятное для многих геймеров известие о её временной эксклюзивности для Epic Games Store. Что ж, через месяц все эти препятствия станут историей: разработчики из SNK сообщили о том, что все желающие смогут приобрести Samurai Shodown в Steam уже 14 июня.

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Параллельно со Steam-релизом перечень бойцов Samurai Shodown пополнит новый персонаж — Сиро Токисада Амакуса. Данный герой станет третьим из числа пострелизных, ну а всего их запланировано четыре. Из предыдущей информации известно, что четвёртым новым героем станет один из персонажей серии Guilty Gear.

Напомним, что Samurai Shodown отличается от других файтингов упором на оружие ближнего боя: разработчики игры справедливо полагают, что одними кулаками в реальных битвах и дуэлях вопрос явно не решается.