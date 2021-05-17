По данным сотрудника MachineGames, студия только в марте приступила к разработке игры про Индиану Джонса
Студия MachineGames только с недавних пор начала усердно работать над анонсированной ранее игрой по киносериалу «Индиана Джонс». Эту информацию получилось подтвердить с помощью странички одного из сотрудников студии, который прилежно заполняет свою страничку в социальной сети LinkedIn.
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Специалист по игровому освещению в MachineGames отметил в своём профиле статус разработки новой игры. Оказывается, что до марта нынешнего года студия оказывала посильную помощь в создании Deathloop — грядущего проекта от Arkane. И только после этого MachineGames переключилась на представленную в середине января Indiana Jones.К сожалению, новых сведений о самой игре не представлено: как мы теперь понимаем, разработчикам пока просто нечего показывать.
Напомним, Indiana Jones позиционируется как оригинальная история, события которой разворачиваются «на пике карьеры» знаменитого искателя приключений Индиана Джонса. Исполнительным продюсером проекта назначен именитый Тодд Говард (Todd Howard).
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