Авторы Escape from Tarkov рассказали о запланированных изменениях для игры
На форуме шутера Escape from Tarkov представитель студии-разработчика Battlestate Games Никита Буянов провёл сессию вопросов и ответов, в рамках которой было обнародовано немало любопытной информации о будущем проекта.
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Разработчик сходу дал понять, что в данный момент студия заканчивает работу над патчем 12.11, параллельно в работе находится патч 12.12. Авторы также трудятся над ежедневными и еженедельными квестами и планируют добавить систему репутации у отдельных фракций. С выходом патча 12.11 локация «Завод» действительно будет расширена — но об этом говорилось и раньше.
Если говорить про будущие «фишки» Escape from Tarkov, то авторы обсуждают возможность появления разрушаемости на уровнях, а также механик заклинивания и перегрева оружия, но будет ли это реализовано — отдельный вопрос. Зато точно известно, что в финальную версию игры внедрят изготовление гранат, взлом дверей и даже фаеры.
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Напомним, Escape from Tarkov в данный момент доступна на PC в стадии закрытой «беты». Разработчики пока не готовы назвать даже приблизительную дату выхода игры.
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