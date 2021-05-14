Набор с героями культовых боевиков 80-х появится в Call of Duty Warzone и Black Ops Cold War уже через неделю
После того, как серия Call of Duty с подачи Black Ops Cold War отправилась в 1980-е, разработчики из Treyarch и Infinity Ward решили пойти дальше, уничтожили Верданск из Call of Duty Warzone ядерным ударом, после чего «перемотали» время и отправили фанатов данной королевской битвы в тот же временной промежуток.
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Изменение сеттинга позволило разработчикам начать снабжать проекты соответствующим косметическим контентом; в частности, набором «Герои боевиков 80-х». Разработчики довольно долго «тизерили» его появление, и вот, несколько часов назад в официальном Twitter-аккаунте Call of Duty появилось соответствующее сообщение, гласящее о том, что знаменитые персонажи культовых боевиков появятся во франшизе уже 20 мая. Речь идёт о Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War и Mobile.
Судя по тексту сообщения, игроков ждут как минимум облики Джона Макклейна (Крепкий орешек) и Рэмбо. Будут ли в составе набора и облики других героев боевиков 80-х, например, Терминатора, пока не уточняется.
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